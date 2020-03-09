9年前造成4死38傷的新北市五股新興堂香鋪爆炸案，受害者提告索賠，高院判決桃園消防局須與釀禍的萬達煙火公司連帶賠償，最高法院認為消防局與災害發生是否有因果關係須再釐清，此部分發回，須判萬達及肇事員工連帶賠償1053萬元定讞。

桃園萬達煙火在2011年發生廠區爆炸造成1死2傷，桃園市消防局廢止該公司爆竹煙火製造許可證書，只發函指示萬達逕自處分殘存煙火，萬達為減少損失，將煙火轉給新興堂香鋪，但因搬運過程震盪不慎引燃爆炸，造成4死、38人輕重傷，附近20多戶房屋受損。

新北地院判決桃園消防局與萬達等應連帶賠償林忠緯等33人受害者1727萬2248元，高院也認定消防局未依法檢查、清點没入煙火，怠於執行職務，酌減金額後改判連帶賠償1053萬多元，案經上訴，最高法院廢棄消防局連帶賠償部分，其他駁回上訴確定。

至於香鋪老闆母親陳純美被炸死，家屬提告求償部分，2016年最高法院認定，釀禍的萬達煙火及協理鄭禮廷須負一半過失責任，判決須賠家屬240萬元確定。

(中時 )