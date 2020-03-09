Rakuten Monkeys樂天桃猿2020年度開戰宣傳片今登場，「Rock You」四大系列戰出來，繼陳俊秀「秀如林」之後，第二支影片陳禹勳版代表王者樂天即將出征。
甫公布的主視覺設計當中，Rakuten的桃猿男兒勇敢樂天，林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳等「樂」男享受比賽，Rakuten Monkeys和10號隊友齊唱歡樂搖滾的歌曲，一起挑戰全世界！但開戰影片中的林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳收起笑容，專注面對每一個挑戰，反差甚大。
Rakuten Monkeys來到新的世界，迎接新的視野，桃猿男兒林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳上山下海，「Rock You」征服對手四版的主題影片將合而為一成為第五系列最終版，號召桃猿大軍到位，勇敢樂天奮戰每一天！最終版將在3月28日開幕戰首播，並將成為比賽開始前的固定精神影片號召！
「Rock You」第二支影片在今日上線，陳禹勳站在炫麗的城市頂端享受一場0犯錯空間「勳如捷的生存遊戲」，重磅登場！
(中時 )
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