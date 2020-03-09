除OPPO Find X2旗艦系列手機外，OPPO首款智慧手錶OPPO Watch也在日前正式發表，延續3D雙曲面的軟性螢幕，OPPO Watch除了擁有輕巧外觀更兼具強勁的性能，並支援eSIM並支援獨立通訊和上網功能，能夠精準的為用戶監測運動健康數據，同時更搭載了獨家研發的Watch VOOC閃充技術與雙引擎動力續航，15分鐘可充電至46%，75分鐘即可完全充滿，在智慧模式下續航時間可長達40小時。

OPPO也在西班牙巴塞隆納活動中發表了全新5G CPE產品OPPO 5G CPE Omni，搭載QualcommSnapdragonX55處理器及「O-Motion 360° 5G天線」和「O-Reserve 5G智慧天線」等多項獨家研發技術成果，經5G測試下行速率可高達7.5 Gbps，帶來更高速、可靠的通訊體驗，除了支持Wi-Fi 6，更兼容BLE 4.1和ZigBee 3.0連線協議，面對各種垂直場景都能帶來最極速的智慧5G連線，未來即將在歐洲與亞太市場上市，並且預計在今年於中國大陸市場搶先推出。

為加速提供更多便利創新的5G服務與體驗，OPPO宣布「OPPO 5G登陸行動」將新增11家來自全球各地的頂尖電信商合作夥伴，使目前與OPPO展開5G合作的電信商數量已超過30家。而隨著OPPO 5G CPE、智慧手錶等智慧產品的陸續推出，OPPO旗下5G產品將更一步進入超過10個市場，未來三年OPPO將投入500億人民幣研發費用，在萬物互融時代持續打造更極致的科技產品，同時深入探索核心技術，並與產業鏈合作夥伴深耕高階市場，帶給全球消費者更豐富的科技產品與5G體驗。

(中時電子報)