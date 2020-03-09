台中市消防局獲報後發揮「複式通報機制」，同步通知雪霸國家公園管理處與雪霸警察隊合作救援。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

日前有登山團一行6人攀登品田山，預計7日抵達新達山屋，不料，楊姓山友因初登百岳，疑高山症發作致身體不適，台中市消防局獲報後發揮「複式通報機制」，同步通知雪霸國家公園管理處與雪霸警察隊，三方合作順利完成救援。台中市消防局提醒，很多人罹患高山症而不自知，呼籲上山前應掌握身體狀況。

台中市消防局指出，7日傍晚5時35分接獲登山團隊山域事故報案，表示該登山團一行6人，原規畫當天抵達品田山(新達山屋)，但行經至池有線約3.3K(池有山三叉營地)時，2名同行山友楊姓男子及林姓女子疑高山症發作，有頭暈、肢體無力急需救援。

台中市消防局立即發揮「複式通報機制」，同步通知雪霸國家公園管理處與雪霸警察隊，會同梨山分隊山域搜救人員組成8人搜救隊伍展開救援，由梨山分隊小隊長黃暉銘擔任指揮官，率隊摸黑趕路前往搶救。

搜救人員於晚間9時許接觸到患者，楊男表示他初登百岳，不了解自己身體狀況及山域情況；2名患者意識清楚，但有頭暈、嘔吐、肢體無力等症狀，搜救人員以協助行走及背負傷病患裝備等方式，持續照護2人至登山口。

何謂高山症？台中市消防局指出，在高山上低氣壓且低氧環境下，是常見的症狀；當高度上升時，大氣壓力有下降趨勢，氧氧濃度變稀，致使吸入氧氣量減少，當爬升的速度，大於人體調適的速率，很有可能產生高山症。

高山症通常會出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、失眠甚至於感覺身體虛弱無力狀況，第一時間被誤認為一般常見感冒症狀，或因舟車勞頓產生暈車現象，也以為是攀爬高山後產生的體力不支或睡眠不足等因素，其實已是罹患高山症而不自知。

台中市消防局提醒，時序天候由寒冬轉為春暖之際，正是登山客挑戰百岳之機，山又上山前應掌握身體狀況，蒐集山域天候氣象，於上山前多做一分準備，才可多一分安全，少一分遺憾，才能「快樂登山，平安回家」！

(中時 )