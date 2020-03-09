中央研究院宣布開發出新冠肺炎快篩試劑，有媒體指中研院的試劑是取自中國大陸，立委也要求中研院英文名稱中的「SINICA」應改成「TAIWANICA」。中研院長廖俊智表示，快篩試劑完全是中研院研發的，至於改英文名稱，中研院可以討論，但無法決定。

廖俊智今天到立法院教育及文化委員會進行施政報告，對於中研院開發出新冠肺炎快篩試劑，立委均表示高度肯定。不過中研院的成果，馬上就有大陸的研究機構出來說「學我們的」，而中研院的名稱「ACADEMIA SINICA」也在國際上造成混淆。

廖俊智表示，中國廣州醫科大學研發出的15分鐘快篩試劑，是進行血液檢測，查出人體內有沒有抗體，以確定是否感染新冠肺炎；而中研院發展出的快篩試劑是直接測量病原，跟中國大陸的做法是完全不同的概念。

中研院的英文名稱是「ACADEMIA SINICA」，「ACADEMIA」是「學術」的意思，「SINICA」則是拉丁文「中國的」意思。

立委范雲指出，她曾是中研院社會所的助研究員，但出國參加國際研討會時，常被搞混，外籍學者總是說，「你們那個SINICA為何不改成TAIWANIC」。

范雲表示，中研院開發出新冠肺炎快篩試劑，但在臉書上宣布這項訊息時，還要特別註明是「twiwanresearch」（台灣研究），以免在國際上搞混。她要求中研院應該開始討論是否更改英文名稱，並在3個月內提出結論。

立委張廖萬堅也說，新冠肺炎在大陸爆發，之前他到歐洲去時，一直被誤認為是大陸人，很困擾。他認為，在這場瘟疫中，剛好是重建台灣人國家認同的時候，建議中研院將英文名稱改掉。

廖俊智表示，是否要將「SINICA」改成「TAIWANIC」，中研院可以開啟討論，但最後要不要改名，不是中研院本身可以決定，需要跟國家政策配合才行。

(中時 )