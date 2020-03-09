衛福部長陳時中今日上午至立院財委會列席新冠肺炎紓困特別預算案審查，於會前受訪表示，確實有許多藥品的原料藥來自中國，若疫情延長當然會有影響，近期已和藥廠開會，請藥廠到國外掌握，政府會提供原料藥的相關補助。
對於陪病者是否會成為防疫漏洞，陳時中說，對病人來說，陪病者還是有確實需要，但還是盡量希望陪病者注意個人衛生，不要在醫院趴趴走，盡可能減低可能性。
陳時中回應，菲律賓近日宣布的4例新冠肺炎確診案例，其中一例是台籍患者，且曾與台灣第44例確診者接觸，但對於來源目前還沒掌握到。
(中時 )
衛福部長陳時中今日上午至立院財委會列席新冠肺炎紓困特別預算案審查，於會前受訪表示，確實有許多藥品的原料藥來自中國，若疫情延長當然會有影響，近期已和藥廠開會，請藥廠到國外掌握，政府會提供原料藥的相關補助。
對於陪病者是否會成為防疫漏洞，陳時中說，對病人來說，陪病者還是有確實需要，但還是盡量希望陪病者注意個人衛生，不要在醫院趴趴走，盡可能減低可能性。
陳時中回應，菲律賓近日宣布的4例新冠肺炎確診案例，其中一例是台籍患者，且曾與台灣第44例確診者接觸，但對於來源目前還沒掌握到。
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