記憶體廠立萬利(3054)2月營收5815萬元，月增率808.26%，年增率902.17%；公司表示，因市場需求增加及產品調整，2月營收較去年同期大幅增加。

受惠第一季記憶體市況熱絡，淡季不淡，立萬利2月營收大增，並挹注今年1-2月營收約為6455萬元，較2019年同期增加323.98%。今早股價逆勢攻上漲停。

立萬利去年營收下滑，但在業外助益下，去年前三季稅後盈餘670萬元，EPS 0.08元，相對前年同期轉盈。立萬利2019年營收1.29億元，年減約三成。立萬利2019年前三季營收8379萬元，毛利率5.24%，營業淨損6400萬元，稅後盈餘670萬元，EPS 0.08元。

記憶體大廠威剛持股45%的立萬利創立於1991年，2002年上市，2015年底由萬國科技更名為立萬利，延伸觸角踏入生技醫療領域；去年生技相關產品占立萬利業績比重不到一成，逾九成之主要業務是記憶體的買賣。

(時報資訊)