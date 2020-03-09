光隆精密-KY(4581)今天以35元掛牌上市，在國際股市大跌中，仍開出慶祝行情，以42.15元開出，盤中最高來到46元，漲幅31.4％。

光隆精密-KY為專業金屬精密加工廠，主要生產能源風力零配件、農業機械零組件及商用車零組件等。最大客戶為全球最大柴油車引擎大廠Cummins，營收比重約4成多；其次為德國馬牌Cotinental，其餘客戶還包括Concentric、MAHLE、VOLVO、浙江銀輪、NAVISTAR等。

該公司近年來成長強勁，2016年營收僅4.97億元，稅後淨利1.01億元，每股盈餘3.39元；到2018年營收已經突破10億元，達10.98億元，稅後淨利1.48億元，每股盈餘4.93元；2019年前3季營收8.12億元，稅後淨利1.01億元，年減32.17％，主要受到產品組合影響毛利率表現，每股盈餘2.64元。

光隆精密-KY今年射三箭挹注成長動能，一是歐洲及大陸環保政策，歐六和國六都可望帶動EGR廢氣再循環系統；其二是碟式剎車(ADB)在新的安全法規上路，大陸及美國跟進，將取代鼓式剎車系統；其三電子驅動剎車系統(EMB)應用在電動商用車上。法人估計，今年整體營收挑戰2成以上成長，每股盈餘目標回到2018年水準。

(時報資訊)