面對25歲以下的Z世代即將進入職場，開發金(2883)旗下凱基證券提供年薪超過百萬的MA菁英發展計畫，以跨學域、跨地域、具多樣性與差異性的職涯機會，以及完整紮實的發展計畫培育全方位金融人才，金控加子公司此次徵聘估約20人左右。凱基證去年堪稱為開發金獲利成長最大的金雞母。

開發金2019年獲利出現爆發性成長，全年稅後獲利達128.50億元，每股盈餘0.88元。全年獲利年成長達64%，更創下近13年新高，2019年底每股淨值提高至12.86元。值得一提，去年12月份開發金自結稅後獲利10.85億元，旗下凱基證券稅後盈餘5.71億元貢獻最大，凱基證因經紀、債券、承銷等業務皆有獲利貢獻，12月份稅後獲利達5.71億元，累計全年度稅後獲利60.62億元、年增幅度也高達61%。

凱基證券MA菁英發展計畫，提供結合中華開發金控、創投、銀行、證券及壽險的卓越講師群與課程，為Z世代MA提供全方位金融專業基礎；前中後台的跨部門輪調，滿足MA實現自我挑戰，快速強化MA跨功能能力；安排參與組織專案任務培養並提升整體策略思考格局；並有機會至海外實習機會拓展國際視野，讓MA菁英們能快速成長，為自我職能大力加值！

由於現今金融科技發展趨勢與跨平台金融商機的潮流，凱基證券MA菁英發展計畫招募對象亦不拘科系，歡迎財金、財工、商學領域、電機與資工等跨界人才加入。另外，凱基證券也開出熱門職缺，包括財工人員、資訊人員、研究員、投資交易員、財富管理儲備幹部(FA)、在學菁英育成計畫(Summer Intern)等，相信憑藉凱基證券跨國營運的平台，能提供學子具國際視野的職涯發展。

(時報資訊)