台灣職業女子網球一姊提前離開聯邦盃中華女網代表隊，趕赴美國加州要參加屬於ATP、WTA共站的印地安泉網球公開賽，不過隨著新冠肺炎疫情延燒到美國，賽事官方今天表示為了健康起見，取消今年比賽。

美國加州目前新冠肺炎確診病例來到76例，也出現死亡病例，讓印地安泉網球公開賽主辦方相當緊張，今天透過社群網站發布今年賽事取消的公告，賽會官方表示美國疾病管制及預防中心和加州州政府已經發布指南，大會認為目前舉辦大型群聚活動有相當高的健康風險，大家應該共體時艱，不只是為了選手、球迷、當地居民健康著想，也為了避免病毒在社區傳播開來，必須忍痛取消今年比賽。

印地安泉網球公開賽總監哈斯（Tommy Haas）表示：「我們很遺憾比賽無法如期舉行，但是當地居民、球迷、選手、志工、贊助商、職員、攤商等所有參與這項賽事的人健康才是最重要的，我們會再討論將比賽改到其他日期進行，並斟酌其他選項。」

印地安泉網球公開賽是屬於ATP男子職網大師賽、WTA女子職網皇冠賽的高等級賽事，單、雙打冠軍可獲1000分世界排名積分，謝淑薇去年在這一站女單首輪輪空、第二輪不敵英國孔塔（Joanna Konta），女雙則是8強賽飲恨詹詠然/詹皓晴姊妹，謝淑薇為了力保積分，不惜提前離開聯邦盃中華女網代表隊，但是隨著今年印地安泉賽事取消，謝淑薇不但比賽沒得打，去年賺到的世界排名積分也將蒸發。

(中時 )