近日行政院政務委員唐鳳在日本大受歡迎，因開發了「口罩地圖查詢」以及「鑽石公主號旅客路線圖」，成防疫的關鍵角色，日媒還將他封為「天才IT大臣」。唐鳳謙虛表示，自己只是把政府資料、民間社群的貢獻來進行匯集，最辛苦的是藥師朋友們，「願意把每一天的工作狀況，公開給國人，我覺得非常令人感動、佩服。」

唐鳳於「外獨會」網站中留言感謝大家的關心，指出「匯集的列初版確實是我寫的，也很感謝社群朋友們在設計上的輔助」。但願意使用開放資料的方式來釋出資訊，主要歸功於衛福部，「讓我們在剛開始就有一些具有公信力的運用出來，產生一個資料流的生態系。」

唐鳳說，這樣的做法是一個社會創新，最初是民間社群友人Howard（吳展瑋）在口罩超商販賣的階段就做出這樣的運用，健保署再補上藥事機構的資料，「感謝Google的贊助，吸收了本來超商階段的60萬，以及後續地圖使用的費用。」還有辛苦的藥師朋友們，願意將們每天的工作狀況，實際公開給國人知道，「我覺得這個是非常令人感佩的。」

(翻攝自外獨會網站)

(中時電子報)