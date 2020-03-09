內政部暫時取消全國性酒測，台中市府強調「酒駕沒有防疫假」，取締酒駕全天候不間斷，9日凌晨近5時，警方在西屯區發現一名男子駕車違規迴轉予以攔查不停，還闖紅燈試圖逃逸，員警通報支援攔停，發現車主有酒容酒味卻拒絕酒測

，員警告知拒測相關規定，車主仍拒簽拒測，一口氣開出闖紅燈、拒絕酒測、無照駕駛三張罰單，提醒民眾飲酒不開車

，不要害人害己。

市府加強各項防疫措施，取締勤務全天不間斷，請民眾無須擔心、酒駕者更別心存僥倖，台中市警察局第六分局強調

，酒駕取締是全天候任務，針對清晨宿醉、午宴飲酒、晚宴飲酒等不同時段潛在族群，不分時段、全天取締，守護市民安全。

今天凌晨近5時，台中市警察局第六分局市政派出所員警在市政北二路執行巡邏勤務，發現39歲王姓男子違規迴轉予以攔查不停，但王男還闖紅燈試圖逃逸，值勤員警即尾隨在後通報支援，在惠來路與西屯北六路口將王姓男子攔停。

執勤員警將王姓男子下車盤查身分時，發現王男明顯有酒容酒味，要對其實施酒測時，王男拒絕員警實施酒測，經在場員警告知拒測相關規定後，王男還是拒簽拒測。

警方針對王眾違規事實開出闖紅燈、拒絕酒測、無照駕駛罰單告發。

(中時 )