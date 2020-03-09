中國資通訊設備大廠華為在英國5G網路建設中的角色爭議越來越緊張，英國議會國防委員會於倫敦時間6日指出，將調查該國5G行動網路安全性。

路透報導，發起此次調查的英國議員Tobias Ellwood表示，一旦推出5G，它將成為英國基礎設施「不可或缺的」一部分。Tobias Ellwood發推文稱，「重要的是，在我們協商這項新技術時，我們會問到有關可能遭濫用的令人不安的問題」。

華為副總裁張建崗發電郵聲明指出，華為將配合回答上述委員會的問題。並稱，「過去18個月中，英國政府和兩個議會委員會已對事實進行詳細評估，並得出結論認為沒有理由以網路安全為由禁止華為供應5G設備」。

美國以國防安全為由，一直要求盟友將華為排除在5G建設之外。1月份，英國首相強生（Boris Johnson）力排美國壓力，批准華為在英國的5G行動網路中發揮有限的作用。

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