宏碁（2353）旗下安碁資訊（6690）聚焦資安監控委外服務，相對IT系統廠較不受淡旺季及此回COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，今年前兩個月營收維持年增長走勢，法人預估其今年首季營收將兩位數增長、獲利也可望有優於去年同期表現。

安碁資訊2月合併營收5,333.7萬元，月增近33％、年增35.4％，累計其今年前兩個月合併營收達9,346.8萬元，年增24.11％。

依業務比重來看，安碁資訊來自政治單位的營收仍占達6~7成，其次則為金融業者，占比約12～15％，其中，SOC委外服務業務仍為最大宗，比重達7成以上。

法人認為，安碁資訊後市的營運動能除來自持穩的政府單位專案外，亦將跨向更多民營企業客群、從資訊IT的資安，擴展到運營工控的OT資安，尤其未來在進入5G時代後所有裝置都可連網，完備的資安防護將更為重要，因此樂估資安市場規模將逐步擴大，將為安碁帶來更多業務機會。

看好政府單位及金融等企業對於資安需求持續增溫，安碁資訊內部對今年營運設下目標，除希望在去年起步的東南亞市場業務能擴展更多機會，亦能進一步帶動其營運持續增長。

(工商 )