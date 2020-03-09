觀光股再增新軍，山富旅行社（2743）今（9）日以12.5元正式掛牌上櫃，面對新冠肺炎疫情強襲觀光旅遊業，旅行社首當其衝受災嚴重，山富股價開盤仍力爭上游奮力仰攻，最高上漲6.4％至13.3元，早盤維持逾4％漲幅，領漲觀光類股。

山富董事長陳國森表示，新冠肺炎疫情導致日、韓、中、港、澳出團皆受影響，惟「產業景氣本就有起有落」，山富近期出團量雖減少，但商務機票需求與遠期旅遊的訂單依舊存在需求。陳國森表示，去年公司在非疫區的東歐國家出團量也陸續提升。

山富2019年自結合併營收51.6億元，年減0.29％。不過，按股利公告揭露資訊，山富2019年稅後淨利0.57億元，年增達78.92％，以上櫃後實收資本額3.2億元計算，每股盈餘（EPS）約1.8元，優於前年1.14元。

山富董事會日前通過盈餘分派案，擬配發每股現金股利0.8元，盈餘配發率約44.44％，以今日轉上櫃掛牌價12.5元計算，現金殖利率達約6.4％。公司將於6月23日召開股東常會。

為拚利潤，山富近一年積極推動數位整合服務並展現績效，毛利率從2018年度的7.11%提高至2019年前三季的8.20%。法人認為，數位整合服務使山富的開票效能提升數倍，有助公司長期發展。

陳國森表示，經過兩年的系統建置，山富機票訂位開票已能同步與多個全球分銷系統（Global Distribution System,GDS）串接，透過串聯，山富建構出完整的O2O（Online To Offline）平台，也因為有了這樣的自動開票機制，強化了山富和國外觀光旅遊產業的合作。

展望後市，山富將建構自由行採購平台，推出更多樣自由行元件型與套裝商品，滿足一站到位的旅遊消費需求，此一平台9月上線後，可望帶動山富今年下半年自由行相關營收顯著成長。

(工商 )