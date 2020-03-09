台北市議員楊靜宇今天上午舉辦記者會，邀請動物醫學專家學者說明新冠病毒對寵物及飼主的實際影響層面。（譚宇哲攝）

台北市議員楊靜宇今天上午舉辦記者會，邀請動物醫學專家學者說明新冠病毒對寵物及飼主的實際影響層面。（譚宇哲攝）

台北市議員楊靜宇今天上午舉辦記者會，邀請動物醫學專家學者說明新冠病毒對寵物及飼主的實際影響層面。（譚宇哲攝）

香港日前證實在新冠肺炎感染者所飼養的狗身上檢測到新冠病毒，引發部分飼主恐慌，台北市議員楊靜宇指出，北市今年1、2月寵物救援數較去年多出223件，疑似出現棄養潮，北市動保處澄清，通報救援數增加應與民眾動保意識抬頭有關，今年1、2月寵物棄養隻數實際上較去年減少。

楊靜宇今天上午舉辦記者會，邀請動物醫學專家學者說明新冠病毒對寵物及飼主的實際影響層面；楊靜宇表示，根據農委會統計，去年犬貓隻數超過250萬人次，相較於2年前的228萬隻，成長近1成，現在每100戶家庭就有33戶飼養寵物。

但今年新冠肺炎疫情爆發以來，北市1、2月寵物救援數1379件，比去年同期1156件多出223件，讓台北市獸醫師公會各開業會員的動物醫院電話接不停，紛紛詢問家中寵物是否成為新冠肺炎感染源，甚有飼主萌生棄養念頭。

台灣大學獸醫專業學院教授劉振軒表示，香港報導有犬隻檢測出新冠病毒弱陽性，口腔、鼻腔都有，但糞便等都沒有，究竟是感染還是汙染，有待進一步檢測，近期中國農大及相關單位檢測疫區27隻狗是否感染新冠病毒，結果血清都是陰性，WHO、OIE、WSAWA等團體也聲明，犬貓並不會傳染給人。

台灣大學獸醫專業學院院長鄭謙仁表示，從SARS到現在的新冠病毒，超過10萬個案例，沒有看到任何一份研究報告指出寵物傳染人類的案例，寵物身上有機會帶有病毒，其實就跟家中的沙發、床鋪、餐桌甚至是口袋裡的錢一樣，難道要都丟掉嗎？

劉振軒、鄭謙仁都強調，不需過度擔心未經科學證實的訊息，民眾應該要戴口罩、多消毒，避免飛沫及接觸傳染，就可以把傳染風險降到最低。

動保處長宋念潔表示，去年1、2月北市民眾棄養寵物14隻，今年11隻，並未出現棄養潮，至於寵物救援數增加，主要是民眾發現受傷、受困或生病的犬貓後通報1999，顯示民眾動保意識提升。

宋念潔說，針對居家檢疫、居家隔離的民眾，建議與飼主一起隔離，或交由親友照顧，若飼主獨居且無親友協助照顧寵物，動保處將派專人協助安置，並於檢疫、隔離期滿後由飼主領回，北市府針對棄養寵物者祭出重罰，罰金5萬元起跳，提醒民眾不要因為擔心疫情，就任意把寵物遺棄。

(中時 )