阿根廷一名年僅19歲男子，向警方自首殺了自己24歲女友。據了解，醋男懷疑女友跑趴後懷孕，盛怒之中將她推下樓，因不知如何處理女友屍體，竟放上烤架企圖燒掉，不過烤架溫度不夠，屍體沒辦法完全燒光，只是被燒成屍塊，醋男又把屍塊裝袋棄屍，最後在家人勸說下自首。

綜合外國媒體報導，19歲阿根廷男子維拉（Naim Vera）月初向警方自首，他在位於阿根廷西北部卡塔馬卡省（Catamarca）一處公寓殺了女友戈迪略（Brenda Micaela Gordillo）。

維拉向警方供稱，他與女友發生爭執，將她推下樓梯，見女友倒地不起，他慌了手腳，竟然把女友搬到烤架上燒，企圖毀屍滅跡。不過烤架不是焚屍爐，溫度根本不足以燒化屍體，只是被燒成屍塊，維拉最後將屍塊裝袋，丟棄垃圾桶與路邊。

阿根廷檢方並未透露戈迪略真正死因，究竟是摔下樓重創致死、被烤死，或是窒息而死。因為另有消息傳出，她的嘴巴被塞了一塊布。

媒體最初報導維拉因為懷疑戈迪略跑趴後懷孕，才引發激烈爭執，不過阿根廷檢方證實戈迪略並未懷孕。

(中時電子報)