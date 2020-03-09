藍委提案凍結80％紓困預算 確認不成案 11:272020/03/09 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委翁重鈞今日質詢。 (翻攝國會頻道) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委翁重鈞今日於立院財委會聯席會審查600億新冠肺炎紓困特別預算案時，提案凍結80％約480億元。而該案最後因連署人數不足而未成案。 翁重鈞的提案內容重點說明如下：「因行政院的600億紓困特別預算案對於細節規定、補助對象、補助標準、執行辦法等等，皆付之闕如，因此同意暫先支用2成經費，凍結80％，其餘預算在一個月內俟相關機關將執行辦法及留用規定送立院審議後，使得動支。」 今日財委會議事人員在宣讀提案時指出，翁重鈞所提的預算凍結案，因連署人數不足所以不成案。 (中時 ) #翁重鈞 #新冠肺炎 #紓困特別預算案 #600億 #紓困 #提案 #預算案 #財委會 #國民黨 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 這還叫中國國民黨嗎 04:102020/03/05 時論廣場 3／7國民黨黨主席補選 決定國民黨與民意的距離 18:002020/03/05 政治 最美韓粉出聲！力挺江啟臣 10:512020/03/06 政治 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 江啟臣篤定勝選 挺韓大將卻嘆了一口氣 18:092020/03/07 政治 國民黨主席補選 卓榮泰：期盼國民黨順利走向未來 19:102020/03/07 政治 韓國瑜發文「國民黨團結出發的好日子」，賀江啟臣當選 20:352020/03/07 政治 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 16:472020/03/08 兩岸 快評》串起藍營世代 脫胎換骨責任大 23:572020/03/08 政治 串起藍營世代 脫胎換骨責任大 04:102020/03/09 政治要聞 政治熱門新聞 口罩實名制獲肯定 洛杉基嘆：若韓國瑜當總統… - 政治 張雅琴呼籲還蘇貞昌公道 羅友志神比喻 - 政治 村長震驚透露某政治人物罹癌 網友好擔心 - 政治 19綠委提案「廢選舉」？村長怒嗆民進黨！ - 政治 要罷韓不要和552為敵！高雄人一封信逼哭韓粉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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