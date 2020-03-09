國民黨立委翁重鈞今日於立院財委會聯席會審查600億新冠肺炎紓困特別預算案時，提案凍結80％約480億元。而該案最後因連署人數不足而未成案。

翁重鈞的提案內容重點說明如下：「因行政院的600億紓困特別預算案對於細節規定、補助對象、補助標準、執行辦法等等，皆付之闕如，因此同意暫先支用2成經費，凍結80％，其餘預算在一個月內俟相關機關將執行辦法及留用規定送立院審議後，使得動支。」

今日財委會議事人員在宣讀提案時指出，翁重鈞所提的預算凍結案，因連署人數不足所以不成案。

(中時 )