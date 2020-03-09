罷韓團體上百人共同護送連署書至高市選委會，許多參與人員未戴口罩，高市新聞局長鄭照新呼籲一起做好防疫工作。（林宏聰攝）

罷韓團體9日上午浩浩蕩蕩前往高市選委會遞交連署書，上百名參與志工沿街呼喊口號，營造罷韓氣勢；針對罷免，高市新聞局長鄭照新強調，尊重中選會「指揮」管轄的高市選委會獨立行使職權，高市府不會過多介入，現階段市府團隊推動市政外，也配合中央防疫工作，由於疫情發展狀況不明，即使罷韓團體針對市長，市府仍呼籲團體相關活動做好公開群眾防疫措施。

Wecare高雄、公民割草、台灣基進等罷韓團體9日上午9點左右就在高市府鳳山行政中心前集結，約百餘名身穿制服的志工們群聚，有人舉旗、拿標語，沿途呼喊口號護送40萬份連署書前往200公尺外的高市選委會，現場觀察，部分志工戴著口罩，但不少人毫無防護，帶頭的4名領銜人張博洋、陳冠榮、尹立、「李醫師」李佾潔手挽著手，也全都沒戴口罩。

鄭照新隨後受訪回應表示，武漢肺炎疫情險峻，高雄市政府除專注市政推動外，現階段全力配合中央指揮做好防疫工作，並且為預期的登革熱防治工作超前部屬，全力以赴，因疫情發展情況不明，甚至連美國疫情也逐漸擴大，即使罷韓團隊針對對象為高雄市政府，市府也要請主辦單位人員保重健康，做好公開群聚活動防疫措施，共同維繫公眾衛生安全。

此外，罷韓團體不滿高市府副市長陳雄文擔任高市選委會主委，違反利益衝突，擬向中選會、法務部、監察院提出檢舉。

鄭照新表示，這是對於相關法規過於生疏的說法，不符合40年來中央選舉法規規範，高市選委會主管機關為中央選委會，且依「直轄市縣市選舉委員會提報擬任委員注意事項」，地方選委會擬任主委人選，由縣市政府正、副首長、幕僚長三者之一擔任皆符合規定，「只要中選會主委沒有行政不中立的問題，能夠秉公辦理，高市選委會也會依法行政，不會偏頗，高市府更將絕對尊重選委會、高市選委會一切依法行政的作為」。

(中時 )