去年連續發生10起溺斃事件的嘉義市蘭潭水庫，今天凌晨4點左右，又傳出一名妙齡女子落水死亡的案件。令當地人士論紛紛，毛骨悚然。據了解，該名約20多歲的女子在水舞區長堤附近被發現，警消救上岸時已無生命跡象，送醫急救仍不治，目前警方正進一步調查釐清。

嘉義市消防局在凌晨4點多獲報，方調查，有一名女子在蘭潭大壩水舞區長堤附近落水，被附近民眾發現後立刻報案，救難人員抵達後並沒發現蹤影，於是背負潛水裝備下水搜尋，終於在水底將落水女子拉起，但已無生命跡象，目前警方正調查落水源原因。

不過這起事又讓當地人想起，「鯉魚精抓交替」靈異之說。因為光是2019年，在當地就發生10起溺水身亡事件，同時還有2件自焚死亡案件，讓民眾心理覺得毛毛的，未料今天又再度發生溺水事故。

蘭潭的神秘不僅民眾心存畏懼，天天在巡邏的員警體會更深。蘭潭當地的派出所，一位不願具名的員警透露，只要是深夜勤務，當巡邏經過潭邊時，只要看到有人站著不動，幾乎都不會主動上前盤查，「因為會怕看到不該看的東西，所以都自動閃過，當沒看到。」

據了解，蘭潭水庫舊稱紅毛埤，「蘭潭泛月」是嘉義8景之一，但長久以來地方傳聞怨靈很多，在此運動的民眾或釣客常傳曾目睹靈異現象，地方耆老也指述歷歷，還有一句罵人俗語「蘭潭沒加蓋」，就是影射蘭潭水庫是輕生的熱點。

根據消防局統計，蘭潭水庫是國內自殺率最高的水庫之一，2000至2007年該地就發生47起跳水自殺或溺水事件，造成42人成為潭底亡魂，光是2019年也已有10人在此溺斃，另有2起在蘭潭自焚死亡命案。

(中時電子報)