皇將(4744)受新冠肺炎疫情影響驗機出貨時程遞延，2月營收年減6成，股價開低走低，盤中一度探至37元，隨後跌幅漸漸縮減至4.3%左右。

皇將2月合併營收2,565萬元，年減61.66%，前2月營收7851萬元，年減43.89%。皇將指出，因新冠肺炎疫情持續擴大，各國對於出入境進行管制，影響客戶原定差旅計劃，故出貨前驗證時程有所延遲，致使已完工的設備線出貨進度將往後遞延。

目前疫情向歐美延燒，因設備業出貨流程中需由海外原廠至工廠進行驗證，各國出入境管制日趨嚴格，致使原定之驗證規劃、出貨時程將有所遞延，公司目前正積極與客戶聯絡說明，部分已完工的單機或較為單純的設備線改以線上/直播方式驗證，以利安排交期。

皇將說，新冠肺炎疫情爆發以來，對公司並未造成嚴重衝擊，皇將主要生產基地位於台灣，產線不受影響，不但在手訂單並無取消之狀況，同時主動來自海外的業務詢問不減反增，顯示整體醫療保健市場需求強勁。

皇將指出，以目前來看，因疫情造成第一季的出貨遞延已難避免，若疫情能於近期有效控制，全球經濟仍能維持成長趨勢，產業回到正常運作，公司對全年營運維持成長的預期不變。

(時報資訊)