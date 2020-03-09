大谷翔平預計5月可以回歸投手丘先發，距離時程只剩2個月，他在9日進牛棚練投，除了有捕手蹲捕外，農場大物馬許（Brandon Marsh）也站在打擊區模擬實戰。大谷翔平狀況不錯，球速可到145公里，讓馬許直說，「他沒用全力還能這樣，很期待他的回歸！」

大谷翔平自2月24日首度進牛棚練投，最快球速約130公里，之後每次練投球速都慢慢往上加，今日為他春訓以來第5次練投，不僅球速可達145公里，還使用了直球、曲球、指叉球、滑球等不同球種。

而天使農場排名第2的大物外野手馬許則在打擊區感受球威，也讓大谷模擬有打者在場的感覺，馬許事後說，「他真的狀況很好，雖然還沒用盡全力，不過每個球種都很棒，而且都很犀利，他真的很棒，我們全部人都很期待他的回歸。」

大谷翔平預計今年開季仍以打者出發，直到5月才有機會重回「投手大谷」身分。

(中時 )