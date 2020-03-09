瑞儀（6176）受到新冠肺炎疫情影響，2月合併營收僅17.21億元，月減 50.58％、年減 56.57％。瑞儀表示，2月受到復工率偏低，影響出貨，不過3月份中國廠區復工率將拉升到9成，3 月營運可望回穩。瑞儀累計今年前2個月合併營收約52.03億元，年減45.62％。

台股重挫，瑞儀早盤下跌約2％，均價約96.4元。

(工商 )

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