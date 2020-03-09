疫情衝擊 瑞儀2月營收腰斬 11:292020/03/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞儀（6176）受到新冠肺炎疫情影響，2月合併營收僅17.21億元，月減 50.58％、年減 56.57％。瑞儀表示，2月受到復工率偏低，影響出貨，不過3月份中國廠區復工率將拉升到9成，3 月營運可望回穩。瑞儀累計今年前2個月合併營收約52.03億元，年減45.62％。 台股重挫，瑞儀早盤下跌約2％，均價約96.4元。 (工商 ) #瑞儀 #復工率 #月營收 #腰斬 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸復工率逼近8成 IMF按讚 04:092020/03/06 焦點新聞 新冠肺炎疫情持續延燒 搶訂水神生成機大缺貨 09:402020/03/06 生活 新冠肺炎疫情憂慮加重 日股上午盤收盤重挫逾3％ 11:292020/03/06 國際 新冠肺炎疫情延燒 北院啟動「遠距訊問」 12:062020/03/06 社會 新冠肺炎疫情嚴峻 基警分局設派出所「偵詢隔離專區」 14:102020/03/06 社會 新冠肺炎疫情斷PC供應鏈 台灣第一季下修6.6％ 15:142020/03/06 財經 《業績-電腦設備》勤誠2月營收年減17.1％，復工率逐步回升 17:222020/03/06 財經 這一天 新冠肺炎疫情在英國創下3個第一 19:042020/03/06 國際 日專家： 新冠肺炎疫情4至5月恐是顛峰期 22:312020/03/06 國際 新冠肺炎疫情衝擊 社福捐款急凍 19:202020/03/07 生活 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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