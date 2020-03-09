中碳（1723）因肺炎疫情、以及國際油價跳水的雙重打擊，今年前2月獲利縮縮水，每股稅後盈餘0.63元，比去年同期的1.01元，年減約37.62％，未來的後市，要看油價臉色、以及疫情發展。

中碳9日公佈今年2月營收約5.18億元，比去年同期的5.84億元，年減約11.32％，累計今年前2月營收約10.72億元，比去年同期的12.74億元，年減約15.85％。

中碳發言人黃初凱9日表示，國際主要產油國「對打」，導致西德州原油，9日上午跌破40美元，而中碳的苯、雜酚油等化學產品，因與國際原油價格連動性很高，因此，今年以來的油價下滑，也拖累產品售價，導致營收跟著下滑。

他說，在化學品的銷售量，基本上沒有太大變動，主要是受到價格影響，不過，在碳材料方面，因大陸「新冠肺炎」（COVID-19）疫情的衝擊，鋰電池系列的產品銷售，在大陸市場幾乎是暫停的。

黃初凱指出，反而是台灣與日本，在鋰電池系列產品的提貨，是相對積極的，至於整體的營收，要看疫情發情和油價走勢。

他表示，中碳的獲利也因營收減少而下滑，2月單月的每股稅後盈餘約0.25元，累計今年前2月的每股盈餘約0.63元，比去年同期的1.01元，下跌約37.62％。

(工商 )