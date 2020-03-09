在新冠肺炎影響下，交通部編列預算要替觀光、運輸業紓困。有立委質疑，轉型培訓預算嚴重不足，在杯水車薪的情況下，容易引發怨言。交通部長林佳龍表示，是在勞動部的方案之外，增加培訓計畫，如果使用狀況好會加碼。

立委李昆澤表示，目前觀光旅館127家、一般旅館3373家、民宿9268家，總計13939家。李昆澤認為，一般旅宿編列210億元、民宿編列90億元，旅館、民宿融資分別為3000及1000萬元、週轉金分別為1000、300萬元，紓困能量嚴重不足。

李昆澤指出，觀光產業培訓總預算僅5億元，但根據觀光局統計資料，領隊、導遊及旅館業，總計超過17萬人，以每人每小時158元，最高120小時計算，共需32億2320萬元預算，以目前的預算只有15％需求，另外，計程車及遊覽車相關超過11萬人，公路組局只編列3億元。在杯水車薪的情況下，資源分配不均，容易引發怨言。

觀光局長周永暉回應，委員對對導遊數的預估偏高，觀光局是預計有一半的人會繼續上班，另一半需要培訓。

公路總局長陳彥伯表示，當初估計時認為遊覽車跟計程車大部分人都還在繼續營業。

交通部長林佳龍說，林佳龍稱，勞動部有方案，交通部是在此之外增加培訓計畫，如果使用狀況好會加碼，但必須有好的課程，課程跟師資要真的能培訓人才，才能真正提升相關產業素質，數位轉型也會導入。

(中時 )