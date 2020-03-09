到底要不要採用華為的5G設備，英國舉棋不定，據路透報導，英國議會國防委員會6日稱，對於華為在通訊服務中扮演的角色存有疑慮，將會調查5G移動網路的安全性。

回顧此前一個月，英國首相強森獨排眾議，批准華為在英國的5G網路發揮有限作用，並建議將華為的市占率限制在35％以下；不過，此舉卻引來美國抗議，美國方面認為，大陸可能會透過華為來進行間諜活動。

而現在有英國議員Tobias Ellwood跳出來，認為英國必須審慎考慮採用華為設備，他表示，一旦推出5G，將成為英國基礎設施的重要部分，最重要的是，在協商這個新技術的同時，恐牽涉到濫用等令人不安的問題。

此外，還有保守黨議員計畫於10日發起電信基礎設施相關法案修法，主要是為了確保到2022年底，英國不會再有包含華為的任何5G設備。

對此，華為方面一再表示，自己是民營企業，不會受大陸政府干涉。華為副總裁張建崗也表示，過去18個月中，英國政府與議會已經過審慎評估，並認為沒有理由以網路安全來禁止華為設備。

(旺報 )