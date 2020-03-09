民進黨宜蘭縣議會黨團今天（9日）上午前往宜蘭縣政府，突襲縣府防疫作為，議員質疑，現在中小學、部分鄉鎮公所都有做足準備量測額溫，但縣府未設量測站，讓辦公的縣府同仁與洽公民眾陷入風險中，批評縣府防疫作為不及格。

民進黨議員陳俊宇、劉添梧、林麗、呂惠卿、謝燦輝等5人，前往縣府了解防疫措施，雖然入口處有設酒精讓民眾消毒雙手，但議員認為沒放在顯眼處，早上陳俊宇先來縣府了解時，也沒有人明確指示可消毒，直到議員來突襲，才有志工趕忙前來提醒民眾用酒精消毒。

劉添梧指出，縣府出入口多，應該要減少剩下3至4個，而這入口都要有人量額溫。林麗則指出啟動雲端系統為民服務，讓民眾不用出門就能處理公務。她也建議，電梯按鍵應要貼保鮮膜，並定期更換、消毒。

謝燦輝表示，林姿妙縣長說要「全面防堵」，但黨團今天來看「不知道防堵什麼？」陳俊宇批評，縣府是宜蘭縣最高層級的公家機關，但防疫慢半拍、不及格，應該有量測站，一周用5種顏色的貼紙來識別。

縣府衛生局長徐迺維回應說，相關門禁等管制措施等，都已經在規畫中，因為任何防疫作為都必須評估目前疫情，宜蘭縣現在做法是保護第一線的工作人員，如縣府為民服務中心的同仁都有戴口罩，未來怎麼做會照全台灣疫情狀況來機動調整。

徐迺維表示，縣府設門禁、量測站的標準，要看全台灣新增案例與發生地點，學校開始設量測站而縣府沒有，主要是因為學生容易發生流感，危險性相對高。

(中時 )