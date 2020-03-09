根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日爆料，面對大陸CBA因為新冠肺炎疫情無限期停賽，效力遼寧隊的史蒂芬生，正在積極跟前東家溜馬討論重返NBA事宜，儘管雙方還沒達成協議，他卻必須得到遼寧隊與國際籃總同意放行才行。

史蒂芬生的NBA生涯就從溜馬開啟，2010年他以第40順位被溜馬選上，效力4季之後，陸續跳槽黃蜂、快艇、灰熊、鵜鶘、灰狼等隊，2017-18年球季重返溜馬，卻因雙方談判續約破局，他在上季轉戰湖人，本季則首次到CBA打球。

儘管大陸媒體相當擔憂史蒂芬生向來愛搞破壞的個性，他仍在遼寧交出場均26.7分、7.4籃板及3.8助攻，幫助遼寧搶下20勝10敗、排名第3戰績，可是隨著新冠肺炎影響，CBA宣布無限期停賽，最快可能要到4月中旬才重新開打。

所以不少CBA洋將都提前解約，前往其他國家打球，如今隨著查拉尼亞爆料史蒂文生有意重返老東家，也算情有可原，只是遼寧隊最近才發布史蒂文生、巴斯兩名洋將苦練影片，現在看起來變得相當諷刺，畢竟史蒂文生早就想溜跑了！

(中時 )