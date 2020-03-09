新冠肺炎蔓延歐洲、美國，全球都出現口罩荒；經濟部部長沈榮津今上午於經委會表示，口罩生產本周日均可達920萬片，單日有機會破千萬片，下周單日就能逐漸穩定到「千萬片」的生產量。

政府增加60條口罩產線，上周已完成交機，沈榮津表示，接下來續購32條產線的新機，預計於3月底交機；面對立委楊瓊瓔質詢時，沈榮津透露，未來日產量還能增加300萬片，強調「這不是台灣疫情加重」，是預備更多口罩，讓社會大眾過得安心，沈榮津說：「口罩日產千萬是真的」。

經濟部針對「嚴重特殊傳染性肺炎對我國生醫、藥品及健康產業發展之影響」報告指出，國內醫療口罩供應鏈完整，上游為不織布原料，廠商有李長榮、台塑、台化等，中游為不織布層與附屬配件，廠商有南六、福錦、遠東等，下游口罩製造，廠商有康匠、中衛等。

經濟部表示，目前平均日產為820萬片，本周擴充達920萬片，下周可達1000萬片，4月份預計達1300萬片，未來可充分供應國內需求。

(中時 )