新冠肺炎在全球延燒，外交部長吳釗燮今天透露，我方雖無法參與世界衛生組織，但日前也參加各項秘密會議，並擬邀請各國衛生部門到台灣針對防疫共同研商，取代WHO無法達到的功能。至於今年的世界衛生大會，因瑞士疫情不斷，我方將評估是否能召開？以及是否適合參與？

吳釗燮今天在立法院外交及國防委員會備詢，立委關切義大利目前已有14個省封城，是否可能撤僑？對此，吳釗燮表示，台灣駐義大利代表處都持續在運作，只要僑胞有需要都會給予幫忙，但目前為止都沒有僑胞提出相關要求。

立委也關切台灣無法參與WHO，導致我國對各國的疫情的資訊並不正確，建議外交部把台灣對新冠肺炎防疫上的成就做成影片在國際宣傳，成為台灣的籌碼，讓我們可以透過美方等友好國家的協助，幫我們提案和在大會上發聲。

對此吳釗燮表示，這些外交部都在推動當中，為爭取世界衛生組織，我們也一直在做相關文宣工作，接下來還會有衛福部部長的公開信「各位可以看到越來越多外交部在國際文宣上所做的努力」。

吳釗燮也透露，我國除了之前透過視訊參與WHO專家會議外，之後也陸續參與一些重要的會議，因屬機密，他不便告知。不過他說，我們看到很多的國家，本來是對我們參加WHO的事情比較冷淡一點，現在都願意來跟我們進行這種非正式的諮商。對於我國參與WHO目前看來是有比較樂觀。

吳釗燮表示，在這一次新冠肺炎的衝擊之下，全世界都看到了我們，台灣應該是做得最好的一個國家，這個是一個非常好的基礎，讓我們去邀請其他國家的相關機關或者是衛生部門的人員到台灣來，跟台灣來進行溝通，取代世界衛生組織沒有辦法去達到的功能。

2020的世界衛生大會（WHA）預計5月17日在瑞士日內瓦登場，他說，去年我國有在場外舉行72場雙邊會議和多場多邊論壇，如果今年仍無法參與WHO，也希望採取類似方式，將台灣經驗讓世界看到。

不過他說，今年我方也要小心觀察疫情變化，目前瑞士疫情不斷增溫，屆時會議是否還能召開？是否合適由部長帶隊去？必須要再評估。

(中時 )