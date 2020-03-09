台南鐵路地下化全線拆除工程，原訂去年5月3日執行不同意戶強制拆除作業，卻因東區前鋒路張姓市民住宅內的一口古井卡關，經延宕9個月，台南市政府文資處決定不列冊追蹤該古井後，鐵道局中部工程處原本將於明天強制拆除張家，但因張家提起的行政訴訟即將於4月8日宣判，鐵道局9日緊急宣布，將延後至宣判以後再行拆除。

南鐵地下化全線預定拆除戶340戶，原有121戶拒拆，但經鐵道局持續溝通後，目前僅剩東區6戶、北區3戶不同意拆除。反南鐵東移全線自救聯合會日前控訴行政訴訟即將於4月8日宣判，鐵道局卻要在3月9日強行斷水斷電，3月10日強拆，「豈不可恥？」

鐵道局中部工程處原訂10日先拆前鋒路這戶，17日將拆北園街1戶，希望5月前能全數拆完，並將強制拆除的公文送給張姓屋主，但今天突然緊急宣布，將延到4月8日行政訴訟後再拆除。

據了解，南鐵地下化工程預定2024年完工，但目前工程進度嚴重落後；此外，東區、北區交界處日前挖掘疑台灣府城垣遺跡，也為工程埋下變數，目前一邊監看一邊施工，鐵道局目標希望2024年11月通車，2026年全線完工。

(中時 )