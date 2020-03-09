渣打銀行舉辦2020國際婦女節論壇。今年活動將以「女性關鍵影響力」為主軸，並邀請台積電慈善基金會董事長張淑芬，與渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳，共同分享探討在台灣公益慈善領域，女性如何發揮獨特價值，展現多元與包容的影響力。渣打銀行不僅在台灣連續兩年舉辦國際婦女節論壇，台灣更是渣打集團今年亞洲市場中、唯一舉辦國際婦女節論壇的國家，顯見台灣推動多元與包容的進展已深獲肯定。

渣打銀行總經理林遠棟表示，「塑造多元與包容的企業文化不僅是渣打的策略，更是使命。擁抱來自多元人才所擁有的多元思維、經驗與技能，是渣打持續創新的驅動力。渣打銀行致力於落實職場平等，打造一個讓所有員工，不論身分背景、性別、年齡、國籍或種族等差異，都能發揮所長的工作環境。目前渣打銀行在台灣女性員工比例達69％，管理團隊的女性比例亦高達64％，充分展現性別平權職場。在未來，渣打也期待把多元與包容的影響力，從企業組織內部逐步擴展致整個金融產業，甚至全社會。」

近年來，女性除了在專業職場表現亮眼，在公益與慈善領域也逐漸成為溫暖主力。應邀出席2020渣打銀行國際婦女節論壇的台積電慈善基金會董事長張淑芬，投身慈善工作十幾年，親自站在第一線用行動感染更多人加入公益行列，張淑芬以自身經驗分享：「堅持做公益一直是我內心真正想做的事，所以會盡力去做好自己能做的事，因為一個人不可能做到所有的事，因此要善用智慧，撿起能力範圍內能撿起的石頭，我的選擇就是用愛與溫暖去關懷社會，但也別給人增添貪嗔癡！」

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳表示，「隨著性別平權逐漸獲得落實，女性不再只是傳統上公益慈善資源的被動接受者，也可以是主動施予的推動者，尤其是女性執著與溫暖包容的特質，對於需要長期投入耕耘的公益慈善，更能展現獨特影響力。舉例來說，渣打銀行去年度獲得志工獎（每年志工時數滿三天）的數百位員工中，女性比例即高達77％。在渣打銀行合作的社福團體夥伴中，女性捐款人比例也高於男性，每個組織的女性捐款人比例平均約達6-7成；顯示只要提供暢通的管道與資源，女性願意在公益領域『出錢也出力』，成為推動社會共好的力量。」

渣打銀行去年在台灣正式啟動Futuremakers全球公益計畫，號召協助16至35歲的弱勢青年，尤其是女性及視障青年為主，培養專業職能並探索職涯無限可能，擁有一個翻轉未來的機會。適逢新型冠狀肺炎疫情蔓延，在論壇活動中，渣打銀行也舉辦慈善義賣，將代言人蔡依林拍攝渣打形象廣告時所穿著的衣物開放拍賣，義賣所得將捐助渣打Futuremakers公益計畫，提供弱勢青年做好防疫措施與照護。此外，渣打銀行也在行內發起募款活動，鼓勵同仁自由捐款，同樣作為加強弱勢防疫專款專用。

渣打銀行是與勵馨社會福利事業基金會、中華民國無障礙科技發展協會與台北市視障者家長協會等社福團體合作，將義賣及募款所得支持三家社福夥伴的服務對象做好新型冠狀肺炎的防疫工作，如製作視障點字版防疫手冊、提供消毒用品與個人清潔用品、並針對需要特別照護的個案提供額外托育補助，讓弱勢家庭的支柱可以安心上班，為我們所營運社區內的弱勢族群盡一份心力。

(中時 )