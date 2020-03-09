中央疫情指揮中心下令周一開始，開防疫例行記者會要和記者拉開距離，蔡英文總統9日訪視口罩工廠，不再提供俗稱「烤肉架」的麥克風架，眾媒體麥克風改距離逾1公尺遠、對準擴音器，避免麥克風成防疫漏洞，她也提到行程會和副總統陳建仁錯開，讓政府運作不間斷。

隨著有10位藝文記者，因採訪確診的澳洲籍音樂家布萊特狄恩而遭居家隔離後，中央疫情指揮官陳時中調整中央防疫記者會，減少參加記者會的媒體人數、座位改採梅花座，他更提到：「堵麥盡量避免啦，那個是（感染）最快的。」

蔡英文總統遵循陳時中建議，9日受訪時不再提供麥克風架、避免各家媒體麥克風在嘴前，改以桌子放約1公尺遠，蔡英文笑言改變方式，讓麥克風對著擴音器，未來也不會像以前一樣擺在自己面前，強調是基於防疫的考量，希望大家在使用麥克風時能夠特別注意，直言麥克風是最接近講話的對象，希望能進一步把防疫做得更周全。

蔡英文也提到，總統府整體防疫措施都已經陸續展開，不論是官邸、總統府，防疫管理都做得更周全，希望整個防疫階段，能夠確保大家的健康跟安全，她也和副總統陳建仁錯開行程，希望政府運行不會因為疫情發生而造成不便。

(中時 )