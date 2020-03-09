孫楊被國際仲裁庭禁賽8年，震撼國際泳壇，其中最得意的大概是澳洲媒體，《澳洲人報》大肆嘲笑孫楊：「這位驕傲自大、盛氣凌人的史上最強自由式泳將從此多了一個新稱號，那就是史上最愚蠢的運動員。」

該報分析，拒絕檢測絕對是最愚蠢的行為，比被驗出禁藥還嚴重。從孫楊公布的檢驗影片，可看出孫楊起初配合檢驗(所以才會有血液樣本)，但孫的團隊建議他不要交出樣本，檢測官多次警告孫楊「拒檢將有嚴重後果」，孫還是堅持取回血樣瓶，讓檢測官空手而返。

國際仲裁庭援引判例指出：「運動員只要身體、衛生、道德條件允許，就不可以拒絕檢測。」好比在台灣駕車拒絕酒測，結果就是直接加倍重罰。

WADA(國際反禁藥組織)飛行檢測多半透過委託處理，即使授權上有瑕疵，輪不到孫楊來質疑檢測官資格。孫楊的律師想透過「程序正義」來打這仗也有其道理，當時的做法應該是先交出樣本，之後再打官司讓樣本無效，而不是一開始就拒絕交出。

(中時電子報)