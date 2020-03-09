日前立委陳超明在立院質詢衛福部長陳時中，「老人家在家做2、30副(口罩)給家裡用，這是我救你的方法」，不僅陳時中無奈回應：「如果有這麼好的方法，應該早點跟我們說」，也引發外界一片撻伐聲浪，然辣模T妹卻獨排眾議力挺陳超明，直呼婆媽自做口罩很有愛心，「嫌這些婆媽髒的人，請跟他們道歉」。

辣模T妹在個人臉書團發表長文挺陳超明，認為他推家庭自製口罩沒錯，但焦點卻是放在有民眾嫌棄自製口罩很髒「非無菌」，解釋其實無菌室只是無塵系統空調，並非完全滅病菌，事實上空氣中也充滿了細菌、病毒，且今天如果是在說手術室，那她贊成穿防護衣、頭髮包起來等，但陳超明說的只是口罩，「這麼愛嫌棄人家髒，怎麼不去對超商店員、或分裝的藥劑師高喊，你們好髒」。

T妹怒嗆國人醫療基本知識普遍匱乏，「但卻很愛幹幹叫」，覺得婆媽愛心自製口罩給家人甚至需要的人，是一種愛心，「你嫌髒、各種羞辱，但人家有說要給你嗎？台灣人的善良在哪裡？」，且老人、小孩是高風險族群，有口罩戴總比沒有好，「有人願意做自用礙到誰？」，遑論陳超明願意自掏腰包買醫療材質給老人家製作口罩，她只看到立委的熱心好意，沒想到被一堆人罵智X、無腦，讓T妹直呼「台灣真的是政治中毒太深！到霸凌都不知道」，覺得心寒。

然其實陳超明事後澄清，自己提議民間集結來做的，是口罩套，不是口罩，希望用具醫療級或抗菌力較佳的不織布製作，來延長口罩壽命，幫忙解決口罩荒。

(中時電子報)