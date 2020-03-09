武漢市委書記王忠林日前稱，要開展「感恩教育」，感恩總書記、感恩共產黨，引起爭議後，相關報導全數遭撤下。隔兩天，湖北省委書記應勇隨即改口，稱武漢人民識大體、顧大局，在疫情中展現了堅忍不拔的頑強意志和甘於奉獻的犧牲精神，令人欽佩，「我向武漢人民、湖北人民表示衷心感謝」。

武漢市委書記王忠林6日晚在一場會議上說，「要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨、聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」，稱武漢人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民。不料此番言論引起輿論譁然，相關的所有報導在一天內全被撤下。

就在「感恩黨說」還引起坊間討論時，湖北省委書記應勇8日視察防疫工作時，表示武漢是英雄的城市，武漢人民是英雄的人民。疫情發生後，城市按下「暫停鍵」，他特別強調，「武漢人民識大體、顧大局，克服疫情給務工、經營、就業、生活帶來的種種困難，積極支持配合黨委政府的各項防控措施，守望相助、同舟共濟，全力以赴抗擊疫情，展現了堅忍不拔的頑強意志和甘於奉獻的犧牲精神，令人欽佩，我向武漢人民、湖北人民表示衷心感謝。」

短短兩天內，從要求武漢人民感謝黨，變成地方大官感謝武漢人民，緩和輿論的意味不言可喻。

(旺報 )