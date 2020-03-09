上海迪士尼 部分服務9日恢復營運 11:582020/03/09 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海迪士尼樂園。圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，上海迪士尼度假區9日在官方微博宣布，上海迪士尼樂園將繼續暫時關閉，重新開放日期待定；部分體驗與服務將於9日起重新開放，包括迪士尼小鎮、星願公園與上海迪士尼樂園飯店的部分購物和餐飲商鋪，以及部分休閒體驗將恢復營運。 香港經濟通通訊社報導，在此期間，上海迪士尼將限制客流，並縮短營運時間。迪士尼小型車及旅遊客車停車場，以及迪士尼小鎮停車場將同步重新開放。 (工商 ) #上海迪士尼 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 # 台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 兩岸熱門新聞 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 - 兩岸 大批患者出院！武漢11家方艙醫院休艙 僅剩3家 - 兩岸 鍾南山研發新檢測方法 助排除疑似病例 - 兩岸 「感恩共產黨」引譁然急撤文 湖北書記改口：感謝武漢人 - 兩岸 - 旺報 姐弟逃離義大利！登機前「狂吃退燒藥」順利通關 下飛機確診被罵翻 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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