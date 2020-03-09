受到新冠肺炎疫情影響，上海迪士尼度假區9日在官方微博宣布，上海迪士尼樂園將繼續暫時關閉，重新開放日期待定；部分體驗與服務將於9日起重新開放，包括迪士尼小鎮、星願公園與上海迪士尼樂園飯店的部分購物和餐飲商鋪，以及部分休閒體驗將恢復營運。

香港經濟通通訊社報導，在此期間，上海迪士尼將限制客流，並縮短營運時間。迪士尼小型車及旅遊客車停車場，以及迪士尼小鎮停車場將同步重新開放。

(工商 )