台北城市科大學演藝事業系3月5日邀請知名藝人Gino演講，他自大陸返台發展被認為過氣，摸索過程中也曾一個月只領一萬多微酬，後來他從主持到戲劇下足苦功再被觀眾接受，體會人情冷暖也鼓勵台下學生不要自我設限，更不要放棄夢想。

Gino以「凡事先說Yes」為題分享藝人的成功與失敗，他擅長舞蹈，剛出道時以街舞為主題的「紫禁之巔」偶像劇嘗到爆紅滋味，接著拍攝的偶像劇也都知名度大增，獲得極大成就感，後來到大陸發展2年卻負債累累、身價大跌，再回台灣時已被嫌過氣，當時陷入危機，不知該如何繼續演藝工作。

後來Gino決定重新歸零，嘗試過去一度排斥的主持工作，他給自己目標模仿最欣賞的三位綜藝圈的天王級人物，不管多忙多累都得準時收看天王的節目，分析他們的主持結構與說話藝術，光靠學習還不夠，得親歷綜藝節目進行實戰演練，即使領著微薄通告費也咬牙苦撐，一個月只領一萬多的日子雖辛酸。

然而十多年來讓他從主持界再站起來，不只獲得觀眾的支持，且擁有戲劇表演機會，「現在很多事我都先說Yes，會有意想不到的開花結果」!

學生們聽得津津有味，下了課後還圍著Gino解開演藝之路的各種疑惑，城市科大演藝系主任楊聖緯認為，邀請知名藝人到校演講學生最有感，比純上理論課還有趣，可以藉著藝人的生命歷程，將成功失敗化成輕鬆內容給學生多元的學習內容，期盼讓學生可以找到學習方向，並有滿滿的收穫。

(中時 )