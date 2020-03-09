滬指午盤跌2.41％ 口罩股、特高壓、航運通訊領漲 11:462020/03/09 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股兩市9日早盤在低位震盪，至午間收盤，滬指跌2.41％，深成指跌2.84％，創業板指跌2.82％；其中，口罩股大漲，包括道恩股份、國恩股份等15股漲停；特高壓概念強勢，大連電瓷等4股漲停；海南、航運、通信等漲幅居前。 不過，石油股大跌，中海油服逼近跌停；雲端辦公、國產軟體、半導體等跌幅居前。 目前，北向資金半日淨流出逾100億元人民幣。 (旺報 ) #航運 #漲停 #股份 #口罩 #a股 也許您會感興趣 推薦閱讀 他花萬元買400片日本口罩 網一看包裝超傻眼 00:092020/03/05 生活 口罩衝量品質不一 憂防護力打折 04:102020/03/05 生活新聞 一罩難求 布口罩套學生也能自己做 11:202020/03/05 生活 工具機國家隊挺到底 預計20日完成新增30條口罩產線 09:312020/03/06 財經 藝起抗疫 戲劇家們有了新身分 04:092020/03/07 話題觀察 防疫優先 藝術也得設限 04:102020/03/07 生活新聞 逾13歲臉型小 盼領兒童口罩 04:102020/03/07 生活新聞 健保署修程式 方便身障者買口罩 04:102020/03/07 生活新聞 政院下周將提口罩實名制2.0 大數據專家建議增設口罩販賣機 16:362020/03/07 政治 台南企業家送口罩 2.5小時搶光 04:102020/03/09 地方新聞 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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