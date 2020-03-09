大陸A股兩市9日早盤在低位震盪，至午間收盤，滬指跌2.41％，深成指跌2.84％，創業板指跌2.82％；其中，口罩股大漲，包括道恩股份、國恩股份等15股漲停；特高壓概念強勢，大連電瓷等4股漲停；海南、航運、通信等漲幅居前。

不過，石油股大跌，中海油服逼近跌停；雲端辦公、國產軟體、半導體等跌幅居前。

目前，北向資金半日淨流出逾100億元人民幣。

(旺報 )

#航運 #漲停 #股份 #口罩 #a股