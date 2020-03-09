立法院長游錫堃自爆遭人恐嚇，並懷疑警方未積極處理。此言一出甚至引發外界揣測是否涉及警界人事鬥爭。內政部長徐國勇5日中午特別跑去見游錫堃了解案情，他會後表示，游錫堃遭到2度恐嚇，但警政署沒向他報告，坦言失禮並向游錫堃致歉。對此，宅神朱學恆諷刺表示，徐不敢挺警察對抗已經認錯的院長，「真是好勇好勇」。

朱學恆在臉書指出，游錫堃之前已經道歉說自己不該貼臉書不尋正當管道處理，徐國勇又出來代替警察道歉的畏縮樣，對比之前嗆媒體的威風凜凜，又讓游錫堃看起來不但官威大。

朱學恆質疑，一般尋常老百姓貼個臉書求得到國勇如此連番道歉嗎？他諷刺表示，徐國勇不敢挺警察對抗已經認錯的院長，「真是好勇好勇」。

網友則紛紛表示「勇哥變豬隊友」、「游在民進黨做大老不是當假的」、「民進黨還是老樣子，真有安心感」、「還是原本的民進黨最對味」、「排資論輩來看，姑婆勇當然只能被當細漢」、「為了官位」、「遠都是小兵衝鋒陷陣，長官鞠躬哈腰啊」。

(中時電子報)