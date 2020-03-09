受到新冠肺炎疫情影響，考量全球智慧型手機今年出貨預估下修及第2季面臨庫存升高風險，一家亞系外資調降台積電(2330)目標價至369元，為疫情爆發後，外資開始對台積電降目標價。

亞系外資發布研究報告指出，半導體產業的生產交貨期較長，且客戶仍在觀望是否砍單，因此今年第1季受新冠肺炎疫情影響有限，惟第2季訂單動能已減弱，原因在於供應鏈庫存增加、終端需求可能低於原本預期。

亞系外資先前已下修2020年全球智慧型手機及5G智慧型手機出貨預估，推測2020年、2021年半導體企業獲利將因此下修4%至20%、2%至9%。

亞系外資將晶圓代工廠台積電目標價從397元調降到369元，仍看好台積電受惠於新科技趨勢，且高效能運算需求將抵銷智慧型手機需求下滑的部分影響，維持「買進」評等。

另一美系外資上周發布研究報告，雖預期台積電第2季營收比本季下滑，仍看好台積電中長期成長，維持「加碼」投資評等和目標價368元。

華為5G智慧型手機傳出砍單，但美系外資指出，近期中國電信商積極發展5G基地台以及網路視訊需求上升，華為砍單對台積電影響有限，看好台積電中長期展望。

美系外資表示，台積電客戶華為近期對台積電砍單，調降5G智慧型手機的需求。美系外資先前預估台積電今年第2季營收將季減3.9%，目前未調整預測，下半年需求仍要看未來幾個月肺炎疫情對經濟的影響程度。

(時報資訊)