中信房屋根據聯徵中心資料，統計2019年20至70歲購屋量，六都購屋貸款件數均較2018年成長，其中以桃園、台中、高雄成長幅度最為顯著。而觀察男女購屋的增減，北市、桃園與台南則有女性購屋成長幅度大於男性的現象。至於實際購屋申貸數字的變化，北市是六都唯一女性高於男性的區域，顯示北市女性在購屋表現上無論實質表現與成長力道都優於男性，向來被戲稱為「天龍國」的台北市，未來可能得改稱「天鳳國」！

去年國內房市回溫，建物買賣移轉也站上了30萬棟關卡，聯徵中心的購屋貸款資料也同步驗證這波熱度。觀察六都20至70歲的購屋族群，其新增房貸量均比2018年有所成長，其中以桃園、台中和高雄的購屋貸款新增最多，顯示這三區域的民眾去年買房最為積極。中信房屋研展室副理張漢超表示，桃、中、高三都房地產去年歷經一波的成長，主要是因各有話題性。例如桃園的生活機能優勢與房價並鄰近雙北，台中房地產選擇多樣性、購屋CP值高，而高雄則是政治面所產生的效應。值得一提的是男女的購屋變化。在成長幅度方面，女性購屋成長比例大於男性的區域有北市、桃園與台南，其中北市實際購屋申貸件數甚至高過男性。

張漢超分析，女性購屋量崛起應與社會現象脫不了關係。以近幾年內政部數據來觀察，國內女性人口自2013年起即高於男性，再加上女性對買房的期待也較男性為高，因此造就女性購屋比例相對提升。其次由貸款條件的方向來思考，女性在收入與工作條件上都相對以往提升許多，女性的理財能力也不見得居於弱勢，對銀行而言，女性的申貸條件並不比男性來的差，尤其是擔任「師」字級與主管職位的女性，其經濟條穩定性也較高，因此更具申貸優勢（例如醫師、律師、會計師、軍公教等專業人員）。另外夫妻共同購屋也有不少會選擇將房屋登記在妻子名下，並以妻子做為申貸人，這也是促使女性購屋量成長的因素之一。

張漢超認為，北市女性人口約是男性人口的1.08倍，為六都中最高，具專業且有一定位階的都會女性在北市也較多，因此造就了北市女性購屋崛起的現象。

(時報資訊)