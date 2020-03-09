陸航空A股走高 油價創波斯灣戰爭以來最大跌幅 11:462020/03/09 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經報導，大陸航空股在A股市場逆勢走高，在這之前國際石油市場爆發價格戰，油價下跌31％，創波斯灣戰爭以來最大跌幅，其中南方航空上漲1.2％，東方航空上漲1.9％，春秋航空上漲0.7％，中國國航上漲0.8％。 (旺報 ) #上漲 #航空 #大跌 #跌幅 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 四大ETF金、銀、債、VIX 齊揚 04:102020/03/05 產業特刊 確診旅客搭上長榮 空機「隔離組員」回台 16:552020/03/05 財經 疫情急遽惡化 全球航空業營收損失恐破3兆 20:142020/03/05 國際 陸外匯市場1月成交月減2成 衍生品市場也回落逾2成 20:432020/03/06 財經 經濟數據超亮眼仍沒效！ 美股開盤暴跌近800點 22:322020/03/06 財經 我2月CPI 創28個月最大跌幅 04:092020/03/07 財經要聞 北美啟夏令時間 美股交易時間調整 19:192020/03/08 財經 盤前分析／行情變化很大 分析師：控管風險，大跌搶短 08:442020/03/09 財經 原油崩 原油ETF早盤爆量重挫35％ 09:472020/03/09 財經 台股狂殺逾300點！財長：國安基金視情況進場 10:362020/03/09 財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 美期狂瀉千點！亞股慘綠 日、港股重摔4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。