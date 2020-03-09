據新浪財經報導，大陸航空股在A股市場逆勢走高，在這之前國際石油市場爆發價格戰，油價下跌31％，創波斯灣戰爭以來最大跌幅，其中南方航空上漲1.2％，東方航空上漲1.9％，春秋航空上漲0.7％，中國國航上漲0.8％。

(旺報 )