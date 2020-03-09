台灣為何未大規模感染？網揭2關鍵。(圖/摘自PTT)

新冠肺炎疫情延燒，全球確診病例不斷上升，包括日、韓、義大利等國，感染人數大幅攀升，有網友好奇台灣沒有鎖國、國內外交通也沒喊停，為何沒有爆發大規模感染？結果多數人點出2大關鍵，認為是警覺性高和自我防護做得好。

原PO在PTT發文指出，國內很多被發現的案例，都是事後回溯才抓出來，可能確診前早就趴趴走很久了，也沒出現一傳十、十傳百的效應，反而國外到處延燒，詢問台灣為何沒有大規模感染？跟同事討論後猜測，是因為台灣人很早就開始戴上口罩嗎？還是只能說真的是因為天佑台灣？

貼文一出引起網友熱烈討論，不少網友認為，歸功於兩大關鍵，包括自我防護做得好，以及警覺性救了大家，紛紛回應「台灣經過SARS之後憂患意識提高」、「SARS的恐怖，很多人還記得」、「台灣人抗疫意識強，酒精消毒頻繁」、「因為台灣人的警覺性夠高，又怕死」、「在疫情還沒爆發前，台灣就有將近一半的人平常就有戴口罩習慣」。

(中時電子報)