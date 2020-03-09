【現場直播】國民黨主席江啟臣就任典禮｜2020.03.09

國民黨新任黨主席江啟臣上午就職，對於外界關注的兩岸關係，江啟臣致詞時並未提到「九二共識」，僅表示他的原則就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。他說，近年因為國內外局勢的快速變化，兩岸曾有的互信基礎確實遭遇重大挑戰，未來需要去重建。但在此刻，國民黨最重要的是自身的改革再造，「國民黨畢竟得先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義地談如何拉近兩岸共識。」

在國民黨7日黨主席補選結果出爐後，中國共產黨中央委員會總書記習近平並未致賀電，僅由大陸國台辦發表，盼江啟臣珍惜和維護國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎。這是過去國民黨新產生主席後，首度未接獲中國共產黨賀電。

雖然今早卸任的代理主席林榮德還在致詞時「提醒」江啟臣，強調兩岸關係是國民黨的優勢，希望新主席運用智慧，化危機為轉機，勿淪為所謂的「拿香跟著民進黨拜」。

前主席馬英九致詞也說，推動兩岸關係必須依據中華民國憲法跟「一中各表的九二共識」，並反對「一國兩制」與「台灣獨立」，任何改變台海現狀的主張都必須遵守和平與民主的原則，不得使用武力或武力威脅，並經過台灣人民同意。不過江啟臣致詞時，並未提到「九二共識」。

他強調，世代間需要「對話」而不是「對抗」，需要「合作」而不是「衝突」，他當黨主席希望未來扮演起承先啟後的角色，促成黨內不同世代的理解與合作，將循「世代合作、內造化、數位化」三大方向，以最快的速度組建團隊。

今天的就職典禮，由眾人唱國歌並向孫中山行三鞠躬禮後揭開序幕，代理主席林榮德致詞後，由主席補選中央選監小組召集人許水德致送江啟臣當選證書。重頭戲則是江啟臣的就職宣誓及致詞，最後由吳伯雄、馬英九的致詞為整個典禮畫下句點。

江啟臣致詞全文如下：

林榮德主席、連戰主席、吳伯雄主席、馬英九主席、朱立倫主席、洪秀柱主席以及吳敦義主席、曾銘宗祕書長、各位中常委、黨務主管、立院黨團總召、各位委員、黨員同志、各位媒體朋友，大家早！

今天，看到許多前主席列席，啟臣備感榮幸。更重要的是，這象徵了國民黨的世代傳承，與歷史責任的延續。國民黨是個百年政黨，有深遠的歷史底蘊，有厚實的執政經驗。在這樣的政黨中，自然川流著不同世代的價值觀念，也不時有摩擦火花。

選舉的結束就是團結的開始，我一直相信，世代間需要的是「對話」而不是「對抗」，需要的是「合作」而不是「衝突」。身為黨主席，我希望自己未來能扮演起「承先啟後」的角色，促成黨內不同世代的理解與合作，讓每個世代的黨員，都能在黨內找到屬於自己的寄託，讓世代共融、一起攜手向前。

在另一方面，兩次中央大選的敗選，也確實凸顯出本黨在許多方面落後於時代，亟需透過改革創新迎頭趕上。補選後只有一年多的任期，更讓我們沒有任何時間可以虛擲，必須開始與時間賽跑。

在這邊我要感謝林榮德代理主席，在這段時間針對「組織改造、兩岸論述、青年參與、財務改革」等四大方向完成了改造委員會的諮詢會議，接下來，我會在既有的基礎上，展開系列討論，聽取各方意見，凝聚共識，讓改造委員會發揮功能，落實改革。

參選期間，我曾拋出國民黨重設計願景，從組織運作、政黨價值與路線、人才甄選與政策研發三個層面，勾勒本黨現代化的改革藍圖。這張藍圖接下來如何落實，則需要更多人的參與貢獻。

民主時代，國民黨不能再期待某一位英明領袖，作出所有決定；而是要結合眾人之智，廣納各方意見。因此我將推動集體領導制，讓決策更周延；未來黨主席角色是去傾聽、去彙整，把眾人期待化為願景，再進一步落實。

接下來，我會廣泛徵詢意見，循「世代合作、內造化、數位化」三大方向，以最快的速度組建團隊。

首先在黨務人事佈局上，整體的年輕化雖然勢在必行，但我也會邀請對黨務嫻熟的前輩襄助，協助世代銜接與經驗傳承。

其次，政黨需要保持對民意脈動的敏銳，因此在一定比例的職務上，將延攬有過民意基礎的黨員同志，加入黨務團隊或決策平台。

第三，國民黨要現代化、數位化，未來在黨務運作、對外溝通上，都需要運用大量的資訊傳播科技，因此，我也會將「數位素養」視為人才任命的重要考量。

我要重申，改革要的是做事，不是做官；要分的是工作不是位子，只有適才適所，才有改革重生的期待。一旦人事佈局底定，我會和團隊在這一年多任期中，盡力替本黨體質帶來具體有感的改變。

最後，關於許多媒體關注的兩岸政策，我的基本原則，就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。

近年因為國內外局勢的快速變化，兩岸曾有的互信基礎確實遭遇重大挑戰，未來需要我們去重建。但在此刻，國民黨最重要的是自身的改革再造。我們畢竟得先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義地去談如何拉近兩岸共識。

我要再一次的感謝所有黨員先進，對於改革，我有信心！我也要感謝歷任主席對於黨的付出與貢獻，我會謹記每一位的關心、叮嚀，在這一年多的時間裡，扮演好「領航員」的角色，跟所有的黨員一起、同心協力，讓國民黨航向更好的未來。從今天開始，一起努力！

最後，恭祝在場的每一位先進、來賓，平安健康。期望國民黨，撥雲見日、重返榮耀。祝福中華民國，國運昌隆、和平永存。

(中時 )