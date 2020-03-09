台中市一名許姓阿嬤在南屯區一處公車站牌下，茫然不知何去何從，警方獲報後前往協助，但老婦僅能答出姓氏及生肖，警察局第四分局春社派出所巡佐陳文益拿出農民曆查看比對，猜測老婦現齡應該是82歲，透過戶役政系統交叉比對出身分並順利聯繫上其兒子來派出所接回，老婦的兒子感謝員警找到母親，稱讚「

人民保母真好！」

台中市府警察局第四分局春社派出所巡佐陳文益、警員廖敏翔、警員劉美秀等3人接獲民眾報案稱於南屯區忠勇路與五權西路口公車亭，有一名老婦需警方協助。

員警趕赴現場了解，老婦僅稱其欲搭車，卻不知道要搭去哪裡，經安撫其情緒將其帶返派出所休息，提供熱茶點心讓老婦充飢，並耐心詢問身分及家屬聯絡方式。

但老婦僅能答出她姓許及生肖屬虎，陳文益立即拿出農民曆查看比對現齡應該是82歲，透過戶役政系統交叉比對出身分並順利聯繫上其兒子來派出所接回。

許婦的兒子表示，母親近期精神狀況不佳，家人正為該如何因應而發愁，沒想到就從家中自行外出，他們著急地像熱鍋上的螞蟻，對於員警迅速協助找到母親非常感激。

春社派出所所長江松泳說，民眾若見到失智或迷失老人徘徊於路邊，請盡速報警處理；若家中長輩走失或逕自離家，請提供警方照片、特徵及其相關資訊，以利協尋。

(中時 )