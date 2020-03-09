立法院秘書長林志嘉今天至立院司法法制委員會報告「新冠肺炎防疫措施及成效」，民進黨立委吳玉琴質詢，防疫期間對於記者有相關管制？林志嘉表示，這兩天會跟記者協會溝通，可能會要求記者盡量不堵麥、不進委員會採訪。

林志嘉指出，疫情指揮中心已經對記者做出限制，目前有7、8位記者已經在居家隔離，立法院的記者也必須有適當的安排，可能會要求他們盡量不到委員會採訪，不要堵麥，會規劃一個地點給他們採訪。

對於處置方式，林志嘉表示，立法院擬設採訪點，讓記者不會堵麥；委員會管制的部分，可能會採取進出委員會實名制，進出都要登記，記者近委員會採訪要該委員會召委同意才可以，請委員會讓記者能不進來就不要進來，可以看網路直播。

但林志嘉也補充，這些規劃都還要跟記者協會溝通，記者是立法院很重要的一部份，要溝通完才能夠實行。但是疫情指揮中心有告訴立法院，對記者的管制要相對提升，這兩天他們會與記協洽談，接下來就會公布對記者處置的方法。

(中時 )