網通晶片大廠邁威爾（Marvell）近日發佈最新款的基礎架構處理器系列OCTEON TX2，目標瞄準廣泛多樣的有線與無線連網設備，包括交換器、路由器、安全閘道、防火牆、網路監控、5G基地台和智慧型網路介面控制器（NIC）。大量增加的資料流量，加上對端點至端點安全性之逐步擴大的要求增強了對高度可擴充運算平台的需求。這些平台具備整合式工作負載優化，硬體加速器以滿足性能、功耗和總體擁有成本的要求。

由於已經有連續五個世代的業界具擴充性且廣泛採用的基礎架構處理器平台作為基礎，OCTEON TX2系列有廣泛的軟體生態系統提供支援，包括功能豐富的軟體開發套件（SDK）和虛擬化支援，實現效能與可程式性的獨特組合。OCTEON TX2組合延續Marvell居業界領導地位的效能和可擴充性，與上一代產品相比達到2.5倍的提升，同時封包處理傳輸量達至200Gbps。

Marvell的OCTEON TX2基礎架構處理器系列結合高達36個以Arm v8-A架構為基礎的核心，具備可配置且可程式化的硬體加速器區塊，透過Marvell經現場驗證且高度可擴充的一致性互連連接。與僅在CPU核心上處理資料的架構相比，這些加速器區塊包括安全性、封包處理及流量管理功能，能夠滿足嚴苛的性能和功耗要求。

與前一代的OCTEON處理器相比，整合式硬體加速器達成2.5倍的提升，可將傳輸量範圍從10Gbps擴充到超過200Gbps，是5G基地台和傳輸網路基礎架構、安全性、雲端和資料中心、企業連網及智慧型卸載應用的理想選擇。

OCTEON平台藉由成熟且廣泛部署的SDK賦予其能力，並且由開放原始碼及商業產品兩者所組成的穩健軟體生態系提供支援。該平台包括韌體、Linux OS和多種Linux發佈版本、虛擬化、軟體容器、數據平面開發套件（DPDK）、協議堆疊、基礎架構管理與編排（如OpenStack和Kubernetes），以及虛擬網路功能（VNF）。此外，Marvell支援全系列的路由堆疊，包括TCP、SSL和IPSEC支援，以及針對L2／L3轉發與IPSEC的DPDK支援。

Marvell基礎架構處理器事業群副總裁John Sakamoto表示，現今的資料基礎架構要求在網路的每個節點上達到明顯更快的網路傳輸量和更高的端點至端點安全性，OCTEON TX2系列奠基於十年以上的專門技術，延續Marvell的性能領導地位，支援高性能資料路徑與安全性應用，同時與前一代產品相比達到2.5倍的性能提升。

(工商 )