引頸企盼的5G新時代即將來臨！智慧型手機市場將掀起一波新浪潮，PChome 網路家庭（8044-tw）旗下PChome 24h購物今（3／9）宣布，將於三星品牌旗艦館推出Galaxy S20 5G旗艦系列新機預購活動，獨家上架Galaxy S20+ 全球限定色「晴空白」及Galaxy S20 Ultra 512G「星空灰」兩款新色，獨步全台。

極致奢華旗艦新機將於3／10中午12點起至3／16開放預購，站上也同步祭出強檔金流優惠，搭配指定信用卡及儲值方案預購Galaxy S20 5G旗艦系列，最高享23,590等值回饋，其中，使用玉山Pi拍錢包信用卡或Pi拍兔Debit卡綁定Pi拍錢包付款，更有筆筆5%回饋無上限的優惠。

PChome 24h購物電子商務部通訊組副總監林育玄表示：「網家積極佈局品牌策略，推升通訊類別買氣攀升，2019年三星手機銷量較去年成長100％，主因為三星手機持續升級高階手機規格，促動高端消費族群買氣，且率先將高階旗艦機新技術，應用於Galaxy A系列等中價位手機，藉由分眾策略搶攻千禧世代，成功刺激品牌銷售動能。

此外，PChome 24h購物也透過三星手機獨家預購與每月品牌活動拉抬市場買氣，去年推出Note10+獨家色預購，創下單小時銷售600台的佳績，Galaxy S10e更於雙11檔期間，以獨家活動繳出1,500台的成績。

為延續三星新機暢旺買氣，PChome 24h購物今年再度拿下Galaxy S20 5G旗艦系列官方指定電商平台獨家色，除了藉由話題新機搶市，也將持續引領3C消費市場，驅動5G手機消費市場新商機。」PChome 24h購物積極與三星深度合作，未來將於三星旗艦館持續推出快閃日、品牌週等促銷活動，並藉由新機獨家預購色及獨有優惠方案，全力衝刺品牌市場，轉化為強勁營運動能，可望再攀銷售新高峰。

為搶搭5G時代換機潮，滿足消費者高規格手機需求，Galaxy S20 5G旗艦系列新機以5G技術支援多樣化串連，強打簡約時尚、零極限全螢幕超薄機身，搭載1億800萬畫素的革命性攝影鏡頭，提供100倍超高變焦與8K攝影技術，並享有超清晰夜拍功能，超高規格打造的5G旗艦機，將成為年度新機採購首選！

此外，PChome 24h購物也祭出預購優惠方案，除了可享銀行刷卡分期最高回饋15%外，更提供犀牛盾防摔背蓋手機殼、滿版螢幕保護貼、SanDisk 128GB 記憶卡，配件任選二活動。

(工商 )