亞洲開發銀行針對持續在全球蔓延的新冠肺炎（COVID-19）對經濟發展衝擊提出分析報告，預估全球經濟受到影響的金額最高達3,407億美元（約新台幣10兆元），占全球國內生產總值（GDP）達0.4％。

亞洲開發銀行分析指出，新冠肺炎疫情將對亞洲發展中經濟體產生多方面的重大影響，包括內需大幅下降，旅遊和商務出行減少，貿易和生產下滑，供應鏈中斷，健康受到威脅等。對全球經濟的影響程度方面，預估影響的產值在770億（約新台幣2.3兆元）～3,470億美元之間，占全球GDP的0.1％～0.4％。

亞洲開發銀行以中度影響來推估，目前疫情人數最多的中國大陸，預估損失將達到1,030億美元（約新台幣3兆元），占國內GDP的0.8％。其他亞洲發展中國家的損失將達到220億美元（約新台幣6,600億元），占其GDP的0.2％。

亞洲開發銀行首席經濟學家澤田康幸（Yasuyuki Sawada）表示：「關於新冠病毒仍有很多不確定性，包括它對經濟的影響。」

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(中時電子報)